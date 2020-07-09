Эксперт «Алтай Агро 2020» расскажет о создании системы защиты растений

14 и 15 июля на сайте altapress.ru состоится уникальный отраслевой форум «Алтай Агро 2020» В течение двух дней ведущие специалисты агропромышленного рынка в формате онлайн-конференции будут делиться своим опытом и разработками. Один из экспертов — доктор сельскохозяйственный наук, профессор Григорий Стецов. Он также является ведущим научным сотрудником лаборатории защиты растений Федерального алтайского научного центра агробиотехнологий (ФАНЦА).

Григорий Стецов Тема выступления Григория Стецова — «Как защитить растения в наступившем сезоне. Специфика условий и адекватные решения для Сибири в 2020 году». Его доклад можно будет послушать 14 июля. Автор выделяет в нем следующие основные темы. Первая — сорта культурных растений, которые уже сегодня устойчивы к вредным организмам. Григорий Стецов расскажет, как ведется селекция и какой прорыв был сделан в этом направлении за последние годы. Во-вторых, профессор представит новые машины для защиты растений. Речь идет об опрыскивателях, протравочных машинах, аппликаторах, культиваторах и другие машины и орудия как для ухода за растениями, так и для подавления вредных организмов. Третий блок доклада — что может дать для защиты растений точное земледелие и искусственный интеллект. Григорий Стецов отмечает, что значительный прогресс достигнут в технологиях точного земледелия, где защита растений является одним из главнейших направлений развития, в том числе с использованием искусственного интеллекта. И еще одна важная часть доклада — пестициды и агрохимикаты. Ассортимент химических и биологических защитников растений сегодня расширется. Появляются новые действующие вещества, препаративные формы, разрабатываются новые смеси. Все это необходимо знать и с умом применять. Зарегистрироваться на конференцию и задать вопрос докладчику Григорию Стецову можно уже сейчас на программной странице форума «Алтай Агро 2020». Больше информации от ведущих экспертов агропромышленного комплекса — на форуме «Алтай Агро 2020». Регистрируйтесь на сайте altai-agro.ru. Участие бесплатное.