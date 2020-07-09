Эксперт «Алтай Агро 2020» расскажет о создании системы защиты растений

Тема выступления Григория Стецова — «Как защитить растения в наступившем сезоне. Специфика условий и адекватные решения для Сибири в 2020 году».
Его доклад можно будет послушать 14 июля. Автор выделяет в нем следующие основные темы.
Первая — сорта культурных растений, которые уже сегодня устойчивы к вредным организмам. Григорий Стецов расскажет, как ведется селекция и какой прорыв был сделан в этом направлении за последние годы.
Во-вторых, профессор представит новые машины для защиты растений. Речь идет об опрыскивателях, протравочных машинах, аппликаторах, культиваторах и другие машины и орудия как для ухода за растениями, так и для подавления вредных организмов.
Третий блок доклада — что может дать для защиты растений точное земледелие и искусственный интеллект. Григорий Стецов отмечает, что значительный прогресс достигнут в технологиях точного земледелия, где защита растений является одним из главнейших направлений развития, в том числе с использованием искусственного интеллекта.
И еще одна важная часть доклада — пестициды и агрохимикаты. Ассортимент химических и биологических защитников растений сегодня расширется. Появляются новые действующие вещества, препаративные формы, разрабатываются новые смеси. Все это необходимо знать и с умом применять.
Зарегистрироваться на конференцию и задать вопрос докладчику Григорию Стецову можно уже сейчас на программной странице форума «Алтай Агро 2020».
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