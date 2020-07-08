Эксперт «Алтай Агро 2020» расскажет об экспортном потенциале сибирских аграриев

Мария Шостак выступает 15 июля, во второй день конференции. Она представит качественные показатели сибирского зерна, валовый сбор которого в 2019 году составил 15,2 млн тонн.
Также слушатели узнают, кто входит в зерновые лидеры в СФО и по каким качественным характеристикам. При этом Мария Шостак отмечает, что в целом показатели качества в Сибири улучшаются, но есть отдельные нюансы.
Не менее важная часть доклада — куда экспортируется сибирское зерно. Лидерами пока являются Казахстан, Китай и Монголия. Хотя до недавнего времени сибирское зерно активно покупала Латвия.
Мария Шостак подробно расскажет, что именно экспортируют в этом сезоне сибирские аграрии, а также оценит потребительскую активность основных стран-партнеров. К примеру, феномен Казахстана последних пяти месяцев в том, что он активно"пылесосит" алтайский рынок — скупает и вывозит зерно к себе на переработку.
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