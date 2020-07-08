Эксперт «Алтай Агро 2020» расскажет об экспортном потенциале сибирских аграриев

14 и 15 июля на altapress.ru пройдет уникальная отраслевая онлайн-конференция «Алтай Агро 2020» . В течение двух дней признанные эксперты сельского хозяйства и АПК представят в своих докладах новейшие достижение в сфере агронауки и предпринимательства. Одним из выступающих является директор алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Мария Шостак. Тема ее выступления — «Экспортная реальность Сибирского федерального округа. Требования стран импортеров».

Мария Шостак выступает 15 июля, во второй день конференции. Она представит качественные показатели сибирского зерна, валовый сбор которого в 2019 году составил 15,2 млн тонн.

Также слушатели узнают, кто входит в зерновые лидеры в СФО и по каким качественным характеристикам. При этом Мария Шостак отмечает, что в целом показатели качества в Сибири улучшаются, но есть отдельные нюансы.

Не менее важная часть доклада — куда экспортируется сибирское зерно. Лидерами пока являются Казахстан, Китай и Монголия. Хотя до недавнего времени сибирское зерно активно покупала Латвия.

Мария Шостак подробно расскажет, что именно экспортируют в этом сезоне сибирские аграрии, а также оценит потребительскую активность основных стран-партнеров. К примеру, феномен Казахстана последних пяти месяцев в том, что он активно"пылесосит" алтайский рынок — скупает и вывозит зерно к себе на переработку.

Зарегистрироваться на форум и задать вопрос Марии Шостак можно уже сейчас, посетив программную страницу «Алтай Агро 2020».