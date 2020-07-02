Эксперт «Алтай Агро 2020» расскажет об успешном использовании агротехники в растениеводстве

14 и 15 июля на altapress.ru пройдет уникальная отраслевая онлайн-конференция «Алтай Агро 2020» . В течение двух дней признанные эксперты в сельском хозяйстве и АПК представят в докладах новейшие достижение в сфере агронауки и предпринимательства. Одним из выступающих является профессор Алтайского аграрного университета Владимир Беляев. Его тема — «Успешная практика и перспективы использования алтайской сельхозтехники при освоении новых аграрных технологий».

Владимир Беляев

Владимир Беляев один из признанных авторитетов в алтайской агронауке, к его мнению прислушиваются и чиновники, и фермеры. Ученый возглавляет кафедру сельхозтехники и технологий АГАУ. Но при этом постоянно взаимодействует на практике с сельхозмашиностроителями и аграриями.

Эксперт в своем выступлении 15 июля сначала представит анализ современных агротехнологий растениеводства и их технического обеспечения. Отдельное внимание будет уделено состоянию агротехнологий и перспективам их освоения в Алтайском крае.

Далее Владимир Беляев расскажет о технических разработках предприятий машиностроения Алтайского края на примере таких компаний, как «Агроцентр», «Рубцовский завод запасных частей», «Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения», «Комплекс Агро».

В заключении он поделится практическим опытом освоения новых аграрных технологий на базе техники алтайского производства на примере некоторых хозяйств Алтайского края.

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