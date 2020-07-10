Эксперт «Алтай Агро 2020» расскажет, за счет чего можно повысить прибыль в сельском хозяйстве

Тема доклада Алексея Гаркуши — «Возможности отечественных биотехнологий как инновационный фактор роста прибыли хозяйств. Примеры успешного освоения в регионе». Эксперт выступит на форуме 14 июля.
В своем докладе Алексей Гаркуша представит достижения ФАНЦА в научных исследованиях и практическом применении инноваций в области растениеводства и селекции полевых культур.
В настоящее время в Алтайском селекционном центре создано 138 сортов полевых культур, из них 116 находятся в государственном реестре. Главная задача ученых добиться ускоренного размножения культур и использования в производстве.
Алексей Гаркуша расскажет о селекции мягкой и твердой яровой пшеницы, ячменя, овса, озимой пшеницы, бобовых культур. Отдельное внимание в докладе будет уделено и масляничным культурам, они были интересны всегда, но в свете последних экономических событий являются сейчас наиболее маржинальными.
«По нашим наблюдениям, в базовых хозяйствах, где используются научные достижения института, отмечен рост урожайности на 5−7 центнеров с гектара по сравнению с ранее использованными сортами. Экономическая эффективность достигает от 1500 до 2000 рублей с гектара», — поясняет Алексей Гаркуша.
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