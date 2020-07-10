Эксперт «Алтай Агро 2020» расскажет, за счет чего можно повысить прибыль в сельском хозяйстве

14 и 15 июля на altapress.ru пройдет уникальная отраслевая онлайн-конференция «Алтай Агро 2020». В течение двух дней признанные эксперты сельского хозяйства и АПК представят в своих докладах новейшие достижение в сфере агронауки и предпринимательства. Один из выступающих — директор Федерального алтайского научного центра агробиотехнологий (ФАНЦА) Алексей Гаркуша. Он расскажет, как повысить прибыль в сельском хозяйстве с помощью инновационных решений.