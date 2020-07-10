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Экономика

Эксперт «Алтай Агро 2020» расскажет, за счет чего можно повысить прибыль в сельском хозяйстве

14 и 15 июля на altapress.ru пройдет уникальная отраслевая онлайн-конференция «Алтай Агро 2020». В течение двух дней признанные эксперты сельского хозяйства и АПК представят в своих докладах новейшие достижение в сфере агронауки и предпринимательства. Один из выступающих — директор Федерального алтайского научного центра агробиотехнологий (ФАНЦА) Алексей Гаркуша. Он расскажет, как повысить прибыль в сельском хозяйстве с помощью инновационных решений.

Алексей Гаркуша
Алексей Гаркуша

Тема доклада Алексея Гаркуши — «Возможности отечественных биотехнологий как инновационный фактор роста прибыли хозяйств. Примеры успешного освоения в регионе». Эксперт выступит на форуме 14 июля.

В своем докладе Алексей Гаркуша представит достижения ФАНЦА в научных исследованиях и практическом применении инноваций в области растениеводства и селекции полевых культур.

В настоящее время в Алтайском селекционном центре создано 138 сортов полевых культур, из них 116 находятся в государственном реестре. Главная задача ученых добиться ускоренного размножения культур и использования в производстве.

Алексей Гаркуша расскажет о селекции мягкой и твердой яровой пшеницы, ячменя, овса, озимой пшеницы, бобовых культур. Отдельное внимание в докладе будет уделено и масляничным культурам, они были интересны всегда, но в свете последних экономических событий являются сейчас наиболее маржинальными.

«По нашим наблюдениям, в базовых хозяйствах, где используются научные достижения института, отмечен рост урожайности на 5−7 центнеров с гектара по сравнению с ранее использованными сортами. Экономическая эффективность достигает от 1500 до 2000 рублей с гектара», — поясняет Алексей Гаркуша.

Зарегистрироваться на агрофорум и задать свой вопрос эксперту можно уже сейчас на программной странице конференции.

Больше информации от ведущих экспертов агропромышленного комплекса — на форуме «Алтай Агро 2020». Регистрируйтесь на сайте altai-agro.ru. Участие бесплатное.

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