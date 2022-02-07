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Экономика

Эксперт: как правильно и быстро избавиться от долгов по кредитам

Нельзя разобраться с долгами без анализа личных финансов и расходов, считает эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина Максим Кваша. Он рассказал, какие кредиты лучше погасить в первую очередь.

Кредит. Кошелек.
Кредит. Кошелек.
СС0
1
Чтобы быстро распрощаться: какие кредиты лучше погасить первыми?

Чтобы снизить долговую нагрузку, в первую очередь надо погасить самые дорогие кредиты, подчеркнул Кваша агентству «Прайм».
Обычно они, по словам эксперта Минфина, и самые короткие.

2
Как еще решить проблемы с долгами?

Максим Кваша отметил: чтобы решить долговые проблемы, нужно анализировать бюджет, а также текущие, планируемые и возможные доходы с расходами.

Кроме того, добавил он, можно попытаться увеличить доход — к примеру, найти подработку или сдать в аренду пустующую недвижимость.

Кредит.
Кредит.
СС0

«И если это получить, то нужно не тратить больше, а пустить эти деньги на сбережения, а лучше — на ускоренное погашение кредитов. И жить в таком режиме по крайней мере несколько месяцев или даже лет — пока долговая нагрузка не перестанет беспокоить, не появятся сколько-нибудь комфортные сбережения», — уточнил Кваша.

3
А экономить надо?

Да. По словам Кваши, чтобы разобраться с долгами, надо «дисциплинироваться»: аккуратно вести личный бюджет и экономить даже на мелочах.

Ранее Максим Кваша объяснил, как рассчитать размер своей пенсии.

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