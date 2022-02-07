Эксперт: как правильно и быстро избавиться от долгов по кредитам

2

Как еще решить проблемы с долгами?

Максим Кваша отметил: чтобы решить долговые проблемы, нужно анализировать бюджет, а также текущие, планируемые и возможные доходы с расходами.

Кроме того, добавил он, можно попытаться увеличить доход — к примеру, найти подработку или сдать в аренду пустующую недвижимость.

Кредит. СС0

«И если это получить, то нужно не тратить больше, а пустить эти деньги на сбережения, а лучше — на ускоренное погашение кредитов. И жить в таком режиме по крайней мере несколько месяцев или даже лет — пока долговая нагрузка не перестанет беспокоить, не появятся сколько-нибудь комфортные сбережения», — уточнил Кваша.