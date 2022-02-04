Особая формула. Как рассчитать размер своей пенсии

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Сколько баллов надо , чтобы получать пенсию?

По словам Максима Кваши, «есть минимальное количество баллов, которое нужно получить в течение жизни». Так, при выходе на пенсию в 2022 году у человека должно быть накоплено 23,4 балла. А вот, к примеру, в следующем году потребуется уже 25,8 балла.

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При этом, добавил эксперт, в год можно получить не больше 10 баллов.