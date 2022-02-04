Особая формула. Как рассчитать размер своей пенсии

Кваша объяснил «Российской газете», что страховая пенсия состоит из фиксированной выплаты и накопленных пенсионных баллов (кстати, стоимость каждого из них — 107,36 рублей).
Так, количество баллов суммируют с размером фиксированной выплаты. А она, подчеркнул эксперт Минфина, у россиян старше 80 лет увеличилась вдвое с 1 февраля.
По словам Максима Кваши, «есть минимальное количество баллов, которое нужно получить в течение жизни». Так, при выходе на пенсию в 2022 году у человека должно быть накоплено 23,4 балла. А вот, к примеру, в следующем году потребуется уже 25,8 балла.
При этом, добавил эксперт, в год можно получить не больше 10 баллов.
Пенсии повысили по поручению президента Владимира Путина на 8,6%.
«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — сейчас она смотрится как 8,4% — на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», — заявил российский лидер ранее.
Впоследствии соответствующий закон об индексации одобрил Совет Федерации. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила: «С 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%, но это повышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9% пенсия повышена».
Ранее в Пенсионном фонде рассказали, каким бывает стаж и почему он важен при начислении пенсии.