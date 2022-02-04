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Экономика

Особая формула. Как рассчитать размер своей пенсии

Как рассчитать сумму новой пенсии с 1 февраля, рассказал Максим Кваша — эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru
1
Что учитывается при расчете пенсии?

Кваша объяснил «Российской газете», что страховая пенсия состоит из фиксированной выплаты и накопленных пенсионных баллов (кстати, стоимость каждого из них — 107,36 рублей).

Так, количество баллов суммируют с размером фиксированной выплаты. А она, подчеркнул эксперт Минфина, у россиян старше 80 лет увеличилась вдвое с 1 февраля.

2
Сколько баллов надо, чтобы получать пенсию?

По словам Максима Кваши, «есть минимальное количество баллов, которое нужно получить в течение жизни». Так, при выходе на пенсию в 2022 году у человека должно быть накоплено 23,4 балла. А вот, к примеру, в следующем году потребуется уже 25,8 балла.

Пожилая женщина, пенсия, ключи.
Пожилая женщина, пенсия, ключи.
СС0

При этом, добавил эксперт, в год можно получить не больше 10 баллов.

3
А почему и на сколько подняли пенсии с 1 февраля?

Пенсии повысили по поручению президента Владимира Путина на 8,6%.

«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — сейчас она смотрится как 8,4% — на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», — заявил российский лидер ранее.

Пенсия, старушка.
Пенсия, старушка.
CC0

Впоследствии соответствующий закон об индексации одобрил Совет Федерации. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила: «С 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%, но это повышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9% пенсия повышена».

Ранее в Пенсионном фонде рассказали, каким бывает стаж и почему он важен при начислении пенсии.

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