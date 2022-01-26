Совфед одобрил повышение пенсий. Что это значит и когда индексируют выплаты

Президент Владимир Путин поручил индексировать пенсии на 8,6% — выше уровня инфляции. В России она составляет 8,4%.
«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — сейчас она смотрится как 8,4% — на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», — сказал он.
При этом, отметим, пенсии подняли на 5,9% с 1 января.
Как сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пенсии в России поднимут задним числом с 1 января.
«Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%, но это повышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9% пенсия повышена», — пояснила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Когда пенсию проиндексируют, ее средний размер составит 18 984 рубля, приводит РИА Новости слова вице-спикера Госдумы Александра Жукова.
После того, как закон об индексации пенсий одобрил Совфед, его должен подписать Владимир Путин.