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Экономика

Совфед одобрил повышение пенсий. Что это значит и когда индексируют выплаты

Совфед одобрил закон об индексации пенсий на 8,6%. Когда и почему увеличатся выплаты, рассказываем в нашем разборе.

Старость. Пенсия. Пожилой человек.
Старость. Пенсия. Пожилой человек.
Открытые источники в Интернете
1
Почему пенсии поднимут на 8,6%?

Президент Владимир Путин поручил индексировать пенсии на 8,6% — выше уровня инфляции. В России она составляет 8,4%.

«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — сейчас она смотрится как 8,4% — на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», — сказал он.

Деньги.
Деньги.
Фото из открытых источников.

При этом, отметим, пенсии подняли на 5,9% с 1 января.

2
Когда проиндексируют пенсии россиян?

Как сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пенсии в России поднимут задним числом с 1 января.

«Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%, но это повышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9% пенсия повышена», — пояснила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

3
Сколько будут платить пенсионерам?
Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Когда пенсию проиндексируют, ее средний размер составит 18 984 рубля, приводит РИА Новости слова вице-спикера Госдумы Александра Жукова.

4
А кто еще должен одобрить закон об индексации?

После того, как закон об индексации пенсий одобрил Совфед, его должен подписать Владимир Путин.

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