Совфед одобрил повышение пенсий. Что это значит и когда индексируют выплаты

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Почему пенсии поднимут на 8,6%?

Президент Владимир Путин поручил индексировать пенсии на 8,6% — выше уровня инфляции. В России она составляет 8,4%.

«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — сейчас она смотрится как 8,4% — на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», — сказал он.

Деньги. Фото из открытых источников.

При этом, отметим, пенсии подняли на 5,9% с 1 января.