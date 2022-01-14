Еще одна надбавка. Почему пенсии проиндексируют задним числом с начала года

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На сколько пенсии проиндексируют задним числом?

По поручению Владимира Путина, пенсии проиндексируют на 8,6%. При этом инфляция в России официально составляет 8,4%.

Пенсия , старость. Михаил Хаустов

«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — сейчас она смотрится как 8,4% — на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», — сказал президент.