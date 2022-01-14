Еще одна надбавка. Почему пенсии проиндексируют задним числом с начала года

Пенсионеры больше всего пострадали от скачка цен в прошлом году, указала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она заверила, что индексация выше инфляции окажет необходимую поддержку этой категории населения.
По поручению Владимира Путина, пенсии проиндексируют на 8,6%. При этом инфляция в России официально составляет 8,4%.
«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — сейчас она смотрится как 8,4% — на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», — сказал президент.
Ранее в Минфине сообщили: чтобы увеличить пенсии на 8,6% в 2022 году, из бюджета дополнительно понадобится 172,7 млрд рублей. А общий объем расходов на индексацию составит 549,7 млрд рублей.
По словам Матвиенко, парламент заинтересован в скорейшем принятии проекта. Поэтому решение об индексации пенсий оформят не отдельным законом, а поправкой к уже действующему.