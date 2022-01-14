Задним числом с начала года проиндексируют пенсии

По ее мнению, предложенная президентом индексация выше инфляции окажет необходимую поддержку этой категории граждан, передает ТАСС.
Пенсионеры больше всего пострадали от скачка цен в прошлом году, указала Матвиенко.
Спикер Совфеда отметила, что парламент заинтересован в скорейшем принятии проекта, пишет bfm.ru. Поэтому решение об индексации пенсий будет оформлено не отдельным законом, а поправкой к уже действующему.
Ранее сообщалось, что дополнительные расходы на индексацию пенсий в 2022 году составят 170 млрд рублей.