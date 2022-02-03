Годы труда. Каким бывает стаж и почему он важен при начислении пенсии

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Что значит «иные периоды»?

К иным (нестраховым) периодам относятся военная служба, уход родителя за ребенком (до 1,5 лет, но не больше 6 лет в общей сложности), а также период получения пособия по безработице.

Все они перечислены в статье 12 Федерального закона «О страховых пенсиях».