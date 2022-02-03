Годы труда. Каким бывает стаж и почему он важен при начислении пенсии

В ПФР агентству «Прайм» рассказали, что есть три вида стажа: страховой, общий трудовой и так называемый «специальный».
Страховой стаж нужен, чтобы определить право на страховую пенсию.
«Страховой стаж — это учитываемая при определении права на страховую пенсию и ее размера суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в ПФР, а также иных периодов», — подчеркнули в Пенсионном фонде.
К иным (нестраховым) периодам относятся военная служба, уход родителя за ребенком (до 1,5 лет, но не больше 6 лет в общей сложности), а также период получения пособия по безработице.
Все они перечислены в статье 12 Федерального закона «О страховых пенсиях».
В 2022 году для выхода на пенсию нужно 13 лет страхового стажа, уточнили в ПФР.
Общий трудовой стаж — это суммарная продолжительность трудовой и иной общественно полезной деятельности.
Общий трудовой стаж учитывают, только чтобы оценить пенсионные права по состоянию на 1 января 2022-го.
Отмечается, что после этой даты понятие «трудовой стаж» не применяется.
«Специальным» называют стаж на некоторых видах работ. По нему можно выйти на пенсию досрочно.
Ранее россиянам рассказали, что делать, если не хватает стажа для пенсии.