3 февраля -14°C
﻿
Жизнь

Годы труда. Каким бывает стаж и почему он важен при начислении пенсии

В России существуют несколько видов стажа. Чем они отличаются и как влияют на начисление пенсии, объяснили в отделении Пенсионного фонда (ПФР) по Москве и Московской области.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru
1
Каким может быть стаж?

В ПФР агентству «Прайм» рассказали, что есть три вида стажа: страховой, общий трудовой и так называемый «специальный».

2
Что такое страховой стаж и почему он важен?

Страховой стаж нужен, чтобы определить право на страховую пенсию.

«Страховой стаж — это учитываемая при определении права на страховую пенсию и ее размера суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в ПФР, а также иных периодов», — подчеркнули в Пенсионном фонде.

Пожилая женщина, пенсия.
Пожилая женщина, пенсия.
СС0
3
Что значит «иные периоды»?

К иным (нестраховым) периодам относятся военная служба, уход родителя за ребенком (до 1,5 лет, но не больше 6 лет в общей сложности), а также период получения пособия по безработице.

Все они перечислены в статье 12 Федерального закона «О страховых пенсиях».

4
Чтобы уйти на пенсию, каким должен быть страховой стаж?

В 2022 году для выхода на пенсию нужно 13 лет страхового стажа, уточнили в ПФР.

Логотип Пенсионного фонда.
Логотип Пенсионного фонда.
архив Пенсионного фонда
5
А что такое общий трудовой стаж?

Общий трудовой стаж — это суммарная продолжительность трудовой и иной общественно полезной деятельности.

6
Когда учитывается общий трудовой стаж?

Общий трудовой стаж учитывают, только чтобы оценить пенсионные права по состоянию на 1 января 2022-го.

Отмечается, что после этой даты понятие «трудовой стаж» не применяется.

7
О «специальном стаже»
Пенсия, старушка.
Пенсия, старушка.
CC0

«Специальным» называют стаж на некоторых видах работ. По нему можно выйти на пенсию досрочно.

Ранее россиянам рассказали, что делать, если не хватает стажа для пенсии.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость