Эксперт назвал лучшую валюту для хранения денег в банке

Лучшей валютой для хранения денег в ближайшие несколько месяцев останется швейцарский франк, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин, пишет РИА Новости .

Хороший рост по отношению к доллару в последние полгода показали также шведская и датская кроны. В целом три европейские валюты по росту к американской с начала года опередили даже евро, отметил эксперт.

Доллар в ближайшей перспективе может оказаться волатильным на фоне внутриполитической неопределенности в США из-за предстоящих в ноябре президентских выборов, гражданских волнений, считает Бабин.

Валюта и кома

Накануне курс евро взлетел выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года. Доллар поднялся выше 76 рублей. Однако к концу торгового дня рубль отыграл часть падения на новостях о выходе Алексея Навального из комы, пишет Lenta.ru.

На открытии торгов на Московской бирже 8 сентября курс евро составил 89,8 рубля, доллар торгуется на уровне 75,94 рубля.