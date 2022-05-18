Эксперт назвал место, которое Россия занимает в мировом рейтинге по размеру пенсий

Россия занимает 22 место в мировом рейтинге по размеру пенсий, рассказал « Прайму » врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов. При одном из подходов среди лидеров оказались Греция, Кувейт, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Канада и Израиль.

Кузнецов пояснил, что при сравнении пенсий в разных государствах можно применять два подхода — «корректный и некорректный».

Один из них — сравнение по абсолютным значением. В таком случае необходимо взять среднюю пенсию по стране в национальной валюте и умножить на текущий курс рубля.

«Такой метод — абсолютно некорректный, ведь стоимость жизни в разных странах разная — вспомните тот же пресловутый „индекс бигмака“, наглядно демонстрирующий разницу в ценах котлеты с булочкой в разных странах мира», — утверждает экономист.

Так, в пятерку стран-лидеров входят Кувейт, ОАЭ, Норвегия, Швейцария и Финляндия.

А вот второй подход предусматривает сравнение пенсий по отдельным значениям.

«Представим себе человека, который еще вчера работал, а сегодня он уже пенсионер, не имеющий иных доходов. Еще вчера он жил на зарплату, а с сегодняшнего дня только на одну свою пенсию. Насколько снизится уровень дохода, следовательно, и уровень жизни такого человека?»

В этом случае в пятерке стран, где пенсия максимально приближена к зарплате, — Греция, Кувейт, Япония, ОАЭ, Канада и Израиль. Однако Россия находится на 22 месте рядом с Швецией, Австралией и Венгрией.