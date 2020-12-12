Эксперт назвал сроки окончания ковид-пандемии

Пандемия коронавируса закончится во втором квартале 2021 года, а в течение года мировая экономика вернется в норму, заявил РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

«Рынок уже смотрит дальше текущего роста числа заболеваний коронавирусом и делает ставки на то, что экономика вернется в норму в 2021 году», — сказал экономист.

Быстрее других восстановятся азиатские экономики, уверен эксперт.

Так, экономика Китая в первом квартале будет показывать темпы роста ВВП, близкие к 10%. Далее последуют экономики Северной Европы, а США, Великобритания и Ближний Восток будут третьими.

Прорыв

Якобсен отметил — это станет возможным благодаря прорыву в науке. Он заметил, что никто не мог предсказать, что лишь через девять месяцев после начала пандемии COVID-19 начнется производство вакцин, поскольку обычно на это уходит несколько лет, пишет Lenta.ru.

При этом эксперт не исключил, что вирус может мутировать, но выразил уверенность, что если наука победит вирус, то и со всеми его девиациями тоже справится.