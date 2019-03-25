Эксперт назвал сумму, которую отдал каждый россиянин за присоединение Крыма

Бывший заместитель министра финансов РФ, экономист Сергей Алексашенко назвал сумму, которую каждый россиянин заплатил за воссоединение Крыма с Россией. Экономист приводит конкретные цифры, на которых основывает свои «очень грубые» расчеты, пишет ura.ru.

«27 тысяч квадратных километров территории (0,15% от общей территории России), 2,2 миллиона новых жителей», — заявляет Алексашенко, говоря о плюсах присоединения полуострова.

Однако затем отмечает, что «Крым всегда был территорией, требовавшей финансовой поддержки».

По словам эксперта, «федеральному Минфину срочно пришлось изыскивать 55 миллиардов рублей уже в 2014 году», то есть в год присоединения Крыма. Далее Алексашенко говорит о дотациях, которые Москва с момента возвращения Крыма направляла на полуостров. К 2019 году, по данным экономиста, сумма этих дотаций достигла 580 млрд рублей. Туда же он добавил бюджет Севастополя, который стал отдельным регионом, траты на развитие инфраструктуры и «косвенные расходы» — например, пенсии и пособия.

В итоге Алексашенко насчитал примерно полтора триллиона рублей. Эту сумму он разделил между всеми россиянами.

«Очень грубо, по 10 тысяч с каждого российского гражданина, включая беспомощных стариков и младенцев», — говорит экономист.

Общая сумма дотаций в Крым, по подсчетам Алексашенко, равна «расходам федерального бюджета на образование на протяжении двух лет. Или расходам на здравоохранение на протяжении трех лет», — резюмирует экономист.

В Крыму. altapress.ru

Посткрымская пятилетка

На языке цифр итоговой ценой присоединения Крыма стала стагнация экономики. За пять посткрымских лет ВВП России вырос менее чем на 2%, при том, что мировая экономика выросла за это время на 19%. По темпам экономического роста в этот период Россия занимает «почетное» 173-е место из 193-х стран, данные по которым дает Международный валютный фонд, уютно устроившись между Багамами и Чадом сверху и Азербайджаном и Беларусью снизу. Реальные доходы населения снижались на протяжении всей пятилетки, сократившись в итоге на 11%, и даже самые завзятые оптимисты не берутся спрогнозировать, сколько лет понадобится на их восстановление до докрымского уровня. <…>

Такими подсчетами экс-замминистра поделился в своей книге «Русское экономическое чудо. Что пошло не так?». Отрывки из книги опубликовал Forbes.