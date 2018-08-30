— Сергей Александрович, с учетом того, что менее жесткий вариант «пенсионной реформы», предложенный президентом, сохраняет большое количество льгот для пред- и пенсионеров, будет ли получен экономический эффект?

— Повышение пенсионного возраста на пять лет, естественно, позволит заметно сократить дефицит бюджета пенсионного фонда. Собственно, ради этого реформа и затевалась.

Сергей Хестанов , «Открытие Брокер». vk.com

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— Это практически неизбежно. Возраст дожития (продолжительность жизни на пенсии) у женщин намного выше, чем у мужчин. Поэтому их более ранний выход на пенсию сильно влияет на расходы Пенсионного фонда. Кроме того, старение населения продолжается, что через некоторое время вынудит еще раз поднять пенсионный возраст.

Да и в большинстве развитых стран возраст выхода на пенсию мужчин и женщин совпадает. Поэтому было бы логично принять 66/65 и надолго закрыть эту тему. Или сразу 67/67, чтобы с гарантией (и Германия, и Польша начали переход к этим цифрам).

— Каких мер стратегического характера, на ваш взгляд, недостает предложенным изменениям, чтобы речь шла действительно о реформе, позволяющей гармонизировать пенсионную систему?

— Большой стратегической ошибкой была заморозка накопительного компонента. Чисто солидарная система (работники платят пенсионерам) в условиях падающей демографии обречена либо на постоянное снижение пенсий, либо на рост пенсионного возраста. Это постепенно переводит пенсию на роль пособия по нищете.

— Будут ли действенными меры воздействия на работодателей за притеснение пред- и пенсионеров, учитывая, что отказать им в трудоустройстве или вынудить уволиться можно и без ссылки на возраст, по другим основаниям?

— В бизнесе, как правило, нет идиотов. Поэтому работников перед достижением предпенсионного возраста будут либо увольнять, либо переводить на краткосрочные контракты. Которые в нужный момент просто не продлят — по принципу «Всем спасибо, все свободны».

— Бизнес уже проявляет недовольство по поводу возможных «санкций» (наказание вплоть до уголовного) за игнорирование интересов «возрастных» сотрудников. Очевидно, что для него нужен и «пряник». Какие льготы и преференции могли бы стимулировать заинтересованность работодателей в этой категории работников?

— Никакие. Правильнее отказаться от вредных новаций.

— Успокоят ли общественное мнение президентские поправки?

— Никаких особых волнений не произойдет. Те категории населения, которых непосредственно затронет реформа, — не слишком многочисленны и не слишком пассионарны (61 лет мужчины, 56 лет — женщины).

Все-таки бурные протесты являются уделом молодежи. Более того, многие пожилые работники будут банально опасаться увольнений за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.