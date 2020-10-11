Эксперт объяснил, зачем в стране массово собирают голоса россиян

Как заявил специалист, сейчас возможно подтвердить некоторые банковским операции через звонок на голосовой помощник. Судя по всему, мошенники разработали новую схему обмана, для которой им нужна запись голоса.
К такому же выводу пришла и преподаватель университета «Синергия» Наталья Пшеничникова. Она уверена, что мошенники пытаются получить голосовой слепок, чтобы обойти систему безопасности банка.
«Мошенники, помимо простого „да“, как правило, пытаются добиться, чтобы жертва также произнесла фразу „я подтверждаю“ или „это я“, или даже кодовое слово. Выпытывая такую информацию, мошенники получают голосовой слепок голоса жертвы и могут попробовать обмануть систему безопасности банка, например, подтвердить перевод денежных средств. Также голосовые данные могут быть перепроданы третьим лица», — рассказала она.
Но ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов считает, что для проведения операций недостаточно только подтверждения голосом.
Имея голосовой слепок, мошенникам разве что удастся узнать только баланс или информации о последних операциях по счету.