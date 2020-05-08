Эксперт обнадежил по поводу возвращения курса рубля на докризисный уровень

Российский экономист Сергей Дроздов выдал обнадеживающий прогноз в отношении рубля на мировом рынке. По его мнению, российская валюта сможет вернуться к докризисным показателям уже в начале лета 2020 года.

«Ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки Банком России оставляет иностранным игрокам пространство для продолжения игры на разнице процентных ставок и извлечения прибыли от дальнейшего укрепления рубля. А его курс в течение ближайших месяцев может войти в диапазон 69−71 за доллар», — заявил аналитик ГК «ФИНАМ» в интервью «Российской газете».

По его мнению, после соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, самое худшее, что могло случиться с рублем, уже позади. В ближайшее время экономика многих стран тоже начнет постепенно перезапускаться — это дает право аналитику давать такие смелые прогнозы.

Ранее, после экстремального снижения стоимости нефти, многие эксперты сомневались в быстром восстановлении российской валюты. Так, глава ВТБ Андрей Костин заявил, что курс укрепится только к 2021 году, но и до конца 2020-го за пределы 80 рублей за доллар он выходить не будет.