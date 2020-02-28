Эксперт оценил потери для бюджета от отмены НДФЛ для бедных

Отмена НДФЛ для россиян с зарплатой на уровне МРОТ отнимет у бюджета свыше 1 трлн рублей, оценил глава управления ФНС Валерий Засько. Повышение ставки налога для богатых принесет «копейки» и не решит вопрос социальной справедливости, сообщил РБК.

Основные поступления от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) государству приносят граждане с невысокими доходами.

При этом уровень доходов большинства россиян «очень низкий», а отмена НДФЛ для граждан с зарплатами на уровне минимального размера оплаты труда приведет к потере для бюджетной системы свыше 1 трлн рублей, сообщил начальник аналитического управления Федеральной налоговой службы Валерий Засько на круглом столе в ВШЭ.

Большинство (93%) работающих россиян в 2018 году получали зарплату на уровне не более 1 млн руб. в год, следует из презентации ФНС, представленной на круглом столе.

Почти 65% населения зарабатывали от 114 тыс. до 1 млн рублей. в год, следует из данных налоговой службы. Официальная зарплата 28,2% граждан не превышала 10 тыс. рублей. в месяц, или около 114 тыс. рублей. в год, и лишь 6,9% получали зарплату свыше 1 млн рублей. в год.

Валерий Засько,

начальник аналитического управления управления ФНС:

Если рассуждать оторванно от реальности, то было бы справедливо, если бы богатые облагались более высокими налогами. Но если мы окунемся в действительность и расчеты, то это не совсем так. Если мы введем некий необлагаемый минимум, то автоматом получим огромные выпадающие доходы, которые будут исчисляться триллионами рублей

По его мнению, увеличить ставку для богатых как пиар-ход было бы правильно. Но дополнительные доходы бюджета будут исчисляться максимум десятками миллиардов рублей — это копейки, что не решит никаких вопросов социальной справедливости.