Эксперт: портфель розничных кредитов в России по итогам года вырастет на 17%

В этом году мы фиксируем устойчивое восстановление потребительской активности на розничном рынке. По итогам первого квартала общерыночные продажи розничных кредитов на 19% превысили уровень прошлого года и на 8% - рекордный 2021 год. Мы пересмотрели наш прогноз и считаем, что стабильная экономическая ситуация обеспечит более активный рост розничного кредитования в России. Общий кредитный портфель по итогам года достигнет рекордных 33,5 трлн рублей, увеличившись на 17%. Со своей стороны, мы поддержим движение к рекордному уровню, и уже в первом полугодии планируем увеличить продажи в полтора раза, — заявил Анатолий Печатников.