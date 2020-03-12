Эксперт, предсказавший кризис 2008 года, предупредил мир о новой катастрофе

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший мировой кризис 2008 года, теперь спрогнозировал новую экономическую катастрофу, сообщает « Лента.ру » со ссылкой на The Independent

Как подчеркнул сам Коломбо, новый кризис может оказаться куда серьезнее предыдущего. Эксперт отмечает, что в настоящий момент на мировом рынке существует несколько «пузырей», способных лопнуть.

При этом ситуация усугубляется эпидемией коронавируса и затяжным экономическим спадом.

Джесси Коломбо известен тем, что он сумел предугадать мировую экономическую ситуацию 2008 года и распознал надувшийся «пузырь» на рынке недвижимости в США, который в итоге обернулся финансовым кризисом, случившимся 12 лет назад.