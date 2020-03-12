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Экономика

Эксперт, предсказавший кризис 2008 года, предупредил мир о новой катастрофе

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший мировой кризис 2008 года, теперь спрогнозировал новую экономическую катастрофу, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Independent

Финансовый кризис, падение курса, рубль, доллар
Финансовый кризис, падение курса, рубль, доллар
Олег Богданов

Как подчеркнул сам Коломбо, новый кризис может оказаться куда серьезнее предыдущего. Эксперт отмечает, что в настоящий момент на мировом рынке существует несколько «пузырей», способных лопнуть.

При этом ситуация усугубляется эпидемией коронавируса и затяжным экономическим спадом.

Джесси Коломбо известен тем, что он сумел предугадать мировую экономическую ситуацию 2008 года и распознал надувшийся «пузырь» на рынке недвижимости в США, который в итоге обернулся финансовым кризисом, случившимся 12 лет назад.

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