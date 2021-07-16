Эксперт предупредил о резком подорожании бытовой техники

По словам специалиста, динамика потребительских цен в июне превзошла пятилетний рекорд: они взлетели на 6,5% в годовом выражении, сообщает МК.

Подорожание непродовольственных товаров длительного пользования вызвано резким ростом стоимости контейнерных перевозок.

За 2021 год они выросли в цене на 20%, отметил Масленников. Теперь россияне будут тратить на электронику и бытовую технику на 15−20% больше, заявил специалист, пишет Lenta.ru.

Новая волна коронавируса остановила погрузки в главных гаванях КНР, поэтому задержка в поставках достигла 35−40 суток. Этот фактор также отразится на российских ценах на России в июле ожидаются иные цены на непродовольственные товары.