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Экономика

Эксперт предупредил о резком подорожании бытовой техники

Ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников предупредил россиян о резком подорожании бытовой техники.

Мужчина и телевизор. Потребители.
Мужчина и телевизор. Потребители.
Анна Зайкова

По словам специалиста, динамика потребительских цен в июне превзошла пятилетний рекорд: они взлетели на 6,5% в годовом выражении, сообщает МК.

Подорожание непродовольственных товаров длительного пользования вызвано резким ростом стоимости контейнерных перевозок.

За 2021 год они выросли в цене на 20%, отметил Масленников. Теперь россияне будут тратить на электронику и бытовую технику на 15−20% больше, заявил специалист, пишет Lenta.ru.

Новая волна коронавируса остановила погрузки в главных гаванях КНР, поэтому задержка в поставках достигла 35−40 суток. Этот фактор также отразится на российских ценах на России в июле ожидаются иные цены на непродовольственные товары.

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