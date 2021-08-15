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Экономика

Эксперт призвал отменить копейки и округлить цены

Использование копеек сегодня не нужно, поэтому следует округлить цены в России и отменить копеечные монеты, заявил Газете Ru доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.

Копейка образца 1997 года.
Копейка образца 1997 года.
ru.wikipedia.org

По словам экономиста, в России мелкие номиналы себя уже давно изжили.

Он призвал отказаться от монет в одну, пять и 10 копеек и оставить только 50 копеек. По мнению Иноземцева, проблема заключается в том, что в розничной торговле продают товары на вес, поэтому и возникают мелкие дробные цифры.

«Я думаю, что если говорить об уходе от копеечных монет, то нужно предложить какой-то механизм округления цен, и это, конечно, требует определенных регламентов со стороны ЦБ, но это все абсолютно возможно», — сказал доктор экономических наук.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин оценил справедливый курс рубля, пишет Lenta.ru. Учитывая уровень инфляции и бюджетные расходы, связанные с пандемией коронавируса, можно сделать вывод, что при текущей цене нефти курс рубля является справедливым, уверен эксперт.

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