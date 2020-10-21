Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 октября 7°C
Экономика
53

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг банка «Открытие» на уровне ruАА-

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» объявило о подтверждении рейтинга кредитоспособности банка «Открытие» на уровне ruАА- с сохранением позитивного прогноза.

Рейтинг.
Рейтинг.
СС0

По сообщению агентства, рейтинг банка обусловлен умеренно высокой оценкой рыночных позиций, комфортной позицией по капиталу при приемлемой операционной эффективности, адекватным запасом ликвидности, приемлемой оценкой корпоративного управления и качества активов.

«Эксперт РА» отмечает ключевое позитивное влияние на рейтинг поддержки со стороны собственника, а также статуса банка «Открытие» как системно значимой кредитной организации.

В заключении агентства подчеркивается, что умеренно высокая оценка рыночных позиций банка «Открытие» обусловлена широкой географией и масштабами его бизнеса, которые растут быстрее рынка: активы банка выросли на 23% за январь-август 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, против 12% в среднем по рынку. Доля банка в корпоративном кредитовании за последние 12 месяцев выросла с 2,1% до 2,8%, а в розничном — с 1,6% до 2,2%.

«Эксперт РА» отмечает, что на 1 сентября 2020 года уровень покрытия привлеченных средств высоколиквидными активами в банке составил 22%, а покрытие ликвидными активами — 32%. Банк с большим запасом соблюдает нормативы чистого стабильного фондирования и краткосрочной ликвидности, действующие в отношении системно значимых кредитных организаций.

Сохранение позитивного прогноза по рейтингу обусловлено ожиданием дальнейшего усиления рыночных позиций банка «Открытие» вследствие органического роста бизнеса при поддержании приемлемого запаса по капиталу, а также улучшением рентабельности, давление на которую в 2020 году оказали ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.

В сообщении агентства указывается, что позитивный прогноз предполагает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость