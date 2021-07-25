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Экономика

Эксперт рассказал, что будет с рублем при отказе России от доллара

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов предсказал, какое будет будущее у рубля после отказа России от доллара, пишет «25-й регион».

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Центральный банк постепенно снижает доллар в своих золотовалютных резервах и, возможно, заменит его полностью, увеличив долю в евро, юанях и золоте. Поэтому рубль останется обеспеченной валютой даже без доллара в резервах.

Как отметил Тузов, на курс рубля влияет не только его обеспеченность золотовалютными резервами и структура этих резервов, но также и баланс спроса на валюту со стороны экспортеров и импортеров, банков и населения.

Однако слабость рубля к доллару одновременно и создает преимущество для россиян по себестоимости, и ожидать существенного укрепления рубля не стоит.

Аналитик заключил, что на падении нефти, для поддержания прибыли экспортеров и, соответственно, собираемости налогов, рубль слабеет к доллару и в ближайшее время эта ситуация не изменится.

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