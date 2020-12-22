Эксперт рассказал, как можно зарабатывать на бирже новичкам

По данным Московской биржи, по итогам ноября количество людей, открывших брокерские счета, превысило 8 млн, всего с начала года на биржу пришли 4,2 млн человек. Однако нужно понимать, что новички на финансовых рынках нуждаются в поддержке профессиональных аналитиков и сервисах, которые помогут зарабатывать начинающим инвесторам. Директор филиала « Открытие Брокер » в Барнауле Андрей Шалаев рассказал «Алтапресс» о таких решениях.

— Андрей, чем объясняется такой рост количества инвесторов?

— Я бы назвал две причины. Во-первых, снижение ключевой ставки до рекордно низкого уровня. Это повлекло за собой сокращение доходности депозитов, из-за чего вкладчики стали искать альтернативу. И нашли её в финансовых рынках. Во-вторых, на фоне пандемии весной ценные бумаги по всему миру значительно упали в стоимости. Это позволило купить их по очень хорошим ценам. Мы это видим на примере активности наших клиентов. Тем не менее на финансовые рынки пришло много инвесторов, практически не имеющих опыта торговли на бирже, которым необходимы обучение и аналитическая поддержка.

— Как быть тем, у кого совсем нет опыта биржевой торговли?

— Мы старается изменить эту ситуацию, повышая финансовую грамотность людей и обучая осознанному подходу к инвестициям. Например, предлагаем очные и дистанционные курсы. Да, в нынешней ситуации особый упор делается на онлайн — все наши обучающие материалы можно найти на сайте Opentrainer.ru. Также у нас есть «Открытый журнал» — это интернет-проект, который доступно рассказывает, как устроен мир финансов, как грамотно планировать и формировать личный бюджет и как эффективно инвестировать. Таким образом, читатели получают полезную информацию, но и применяют её при инвестировании или в повседневной жизни.

Андрей Шалаев Фото: Дмитрий Лямзин

Тем, кто интересуется инвестированием, но не готов тратить на анализ рынков и торговлю по несколько часов в день, а таких — абсолютное большинство, мы предлагаем сервисы с аналитической поддержкой «Ваш финансовый аналитик», а также «Личный брокер».

«Ваш финансовый аналитик» — это сервис с подпиской на рассылку инвестиционных идей от аналитиков «Открытие Брокер». Рекомендации приходят на электронную почту, по SMS и в виде уведомлений на смартфон клиента, а исполнить их можно в несколько кликов в личном кабинете или мобильном приложении — это очень удобно. Это эффективное решение — по итогам прошлого года 89% идей наших аналитиков принесли клиентам прибыль.

В премиальном сервисе «Личный брокер» к вам будет прикреплён персональный эксперт, с которым вы всегда сможете проконсультироваться о вложении денег в те или иные активы. Личный брокер самостоятельно следит за вашим портфелем инвестиций, ищет новые рыночные идеи и замотивирован на получение прибыли. Таким образом, мы можем предложить решения как для частных клиентов с любым уровнем опыта торговли и размером капитала, так и для бизнеса. Входной порог в этот сервис для жителей Барнаула составляет 5 млн рублей.

Андрей Шалаев Фото: Дмитрий Лямзин

— Какие ещё вы предлагаете решения для новых и действующих клиентов?

— В этом году «Открытие Брокер» исполняется 25 лет. В честь юбилея новым клиентам мы начисляем кешбэк 75% от комиссий за сделки в течение 30 дней после открытия брокерского счета. Далее комиссия будет зависеть выбранного тарифа.

Также до конца года действует акция «Тёплый приём». За пополнение счёта в «Открытие Брокер» — если вы клиент другого брокера — мы подарим до 0,3% от суммы зачисленных денежных средств или активов баллами на бонусный счёт в программе лояльности «O. InveStore!». Участникам акции, которые будут участвовать в ней не в первый раз, мы подарим дополнительно бонусными баллами 0,1% от зачисленной суммы (или от стоимости переведенных активов).

Накопленные бонусные баллы в любой момент можно потратить на новогодние подарки для ваших близких на специально разработанной витрине вознаграждений в программе лояльности «O. InveStore!». Список категорий товаров огромен: бытовая техника, электроника, книги, детские товары, сертификаты на различные услуги.

Андрей Шалаев Фото: Дмитрий Лямзин

Открыть счет и посмотреть всю необходимую информацию можно на нашем сайте open-broker.ru. Тем гражданам, которым важно посетить офис компании перед покупкой её продуктов, мы всегда рады видеть в нашем комфортном филиале по адресу: Социалистический проспект, д. 130А. Мы работаем по будням с 09:00 до 18:00, телефон: 8 800 500-99-66 .