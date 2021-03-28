Эксперт рассказал, как падение курса рубля отразится на повседневной жизни россиян

Особенно часто россияне обсуждают курсы валют в периоды рыночной нестабильности или в моменты их значительного колебания. Основатель Frendex Group Руслан Пичугин рассказал «Российской газете», как динамика курсов влияет на жизнь россиян .

Эксперт отметил, что на цены в магазинах оказывает влияние среднесрочный курс валюты, а не краткосрочные колебания. Так как закупки тех же промтоваров для продажи происходят заблаговременно и, как правило, возможные курсовые колебания в контрактах прописывают заранее.

Сильнее всех отклонения от средних курсов чувствуют на себе туристы. Для них они могут отразиться на ценах проживания в гостиницах, авиабилетов и услуг за рубежом. То есть на тех ценах, которые изначально выставлены в иностранной валюте.

Также очень ощущается курсовая разница при заказе товаров из-за рубежа. Например, покупка запчастей для техники, которых нет в России.

Для остальных товаров и услуг изменение курса будет учитываться в базовых показателях инфляции. Исключением тут, пожалуй, будут производители продуктов питания. Они имеют тесную связь с курсом доллара, так как многое закупают по долларовым ценам.

И все же продажа продуктовых товаров первой необходимости, как правило, тоже производится по долгосрочным контрактам.

Получается, что в повседневной жизни мы не так сильно зависим от курса рубля, как кажется на первый взгляд. И его колебания составляют часть инфляции, к которой мы уже давно привыкли.

Доллары. Деньги. СС0

Также, многие пытаются заработать на изменении курса, что на самом деле имеет смысл только либо при обменах значительных сумм, либо при доступе к брокерским счетам, где комиссии ниже, а курсы ближе к биржевым.

Покупать же наличные с целью их последующей продажи не лучшая идея. Вам понадобится изменение котировок в 7−10%, чтобы покрыть комиссии и невыгодность курсов в обменниках или интернет-банках.

Если вы хотите получить прибыль от курсовой волатильности, то имеет смысл просто сохранять средства в иностранной валюте на крупные покупки.

И тут надо отметить, что в России традиционно покупают только доллары США, хотя хранить средства в евро тоже весьма приятно. Так, за 2020 год российский рубль против доллара США подешевел всего на 18,5%, в то время как европейская валюта за это же время выросла на 33,4%.