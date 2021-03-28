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Экономика

Эксперт рассказал, как падение курса рубля отразится на повседневной жизни россиян

Особенно часто россияне обсуждают курсы валют в периоды рыночной нестабильности или в моменты их значительного колебания. Основатель Frendex Group Руслан Пичугин рассказал «Российской газете», как динамика курсов влияет на жизнь россиян .

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Эксперт отметил, что на цены в магазинах оказывает влияние среднесрочный курс валюты, а не краткосрочные колебания. Так как закупки тех же промтоваров для продажи происходят заблаговременно и, как правило, возможные курсовые колебания в контрактах прописывают заранее.

Сильнее всех отклонения от средних курсов чувствуют на себе туристы. Для них они могут отразиться на ценах проживания в гостиницах, авиабилетов и услуг за рубежом. То есть на тех ценах, которые изначально выставлены в иностранной валюте.

Также очень ощущается курсовая разница при заказе товаров из-за рубежа. Например, покупка запчастей для техники, которых нет в России.

Для остальных товаров и услуг изменение курса будет учитываться в базовых показателях инфляции. Исключением тут, пожалуй, будут производители продуктов питания. Они имеют тесную связь с курсом доллара, так как многое закупают по долларовым ценам.

И все же продажа продуктовых товаров первой необходимости, как правило, тоже производится по долгосрочным контрактам.

Получается, что в повседневной жизни мы не так сильно зависим от курса рубля, как кажется на первый взгляд. И его колебания составляют часть инфляции, к которой мы уже давно привыкли.

Доллары. Деньги.
Доллары. Деньги.
СС0

Также, многие пытаются заработать на изменении курса, что на самом деле имеет смысл только либо при обменах значительных сумм, либо при доступе к брокерским счетам, где комиссии ниже, а курсы ближе к биржевым.

Покупать же наличные с целью их последующей продажи не лучшая идея. Вам понадобится изменение котировок в 7−10%, чтобы покрыть комиссии и невыгодность курсов в обменниках или интернет-банках.

Если вы хотите получить прибыль от курсовой волатильности, то имеет смысл просто сохранять средства в иностранной валюте на крупные покупки.

И тут надо отметить, что в России традиционно покупают только доллары США, хотя хранить средства в евро тоже весьма приятно. Так, за 2020 год российский рубль против доллара США подешевел всего на 18,5%, в то время как европейская валюта за это же время выросла на 33,4%.

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