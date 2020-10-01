Эксперт рассказал, какие товары подорожают к концу года

«В декабре подорожает импортная техника, гаджеты, телефоны и одежда среднего и высшего сегмента», — сказал Калугин.
По его словам подорожание будет связано с ажиотажем перед новогодними праздниками, пишет ura.ru. Цены на перечисленные товары подниматься максимум на 10%.
Также финансовый аналитик рассказал, что из-за нынешнего падения рубля в ближайшее время роста цен не ожидается — у магазинов на складах осталось много товара, который нужно распродать.
Экономист считает, что доллар скоро вновь опустится до уровня 73−74 рубля за единицу, поэтому на стоимость будущих партий товаров курс рубля не повлияет.