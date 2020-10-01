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Экономика

Эксперт рассказал, какие товары подорожают к концу года

В России в декабре ожидается рост цен на импортные товары и одежду, считает экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.

Капуста. Огород
Капуста. Огород
ССО

«В декабре подорожает импортная техника, гаджеты, телефоны и одежда среднего и высшего сегмента», — сказал Калугин.

По его словам подорожание будет связано с ажиотажем перед новогодними праздниками, пишет ura.ru. Цены на перечисленные товары подниматься максимум на 10%.

Также финансовый аналитик рассказал, что из-за нынешнего падения рубля в ближайшее время роста цен не ожидается — у магазинов на складах осталось много товара, который нужно распродать.

Экономист считает, что доллар скоро вновь опустится до уровня 73−74 рубля за единицу, поэтому на стоимость будущих партий товаров курс рубля не повлияет.

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