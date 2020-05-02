Эксперт рассказал, какие товары в России подорожают после карантина

Экономист Виталий Калугин рассказал, какие товары могут существенно подорожать в России после по окончании режима самоизоляции, сообщает URA.RU .

По его словам, в стране вырастут цены на импортную продукцию и продовольственные товары. Кроме того, на 20−30% могут подорожать одежда и обувь.

«Высокие валютные курсы через месяц-другой прямо отобразятся на стоимости автомобилей, бытовой техники и прочих импортных товаров. Частично подорожают продукты, но в рамках разумного. В связи с закрытием магазинов одежды и обуви конкуренция резко упадет, остальные могут попробовать увеличить ценник на 20−30%", — заявил Калугин.

Он также уточнил, что после снятия ограничительных мероприятий граждан будут интересовать товары первой необходимости, коммунальные услуги и погашение кредитов.

При этом за время самоизоляции, уверен эксперт, россияне потратят большую часть своих сбережений, а поэтому станут больше экономить.