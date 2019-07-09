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10 июля
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Экономика

Эксперты предупреждают, что в России подорожает вино

Повышение акцизов на вино в России на 70% предположительно приведет к серьезному подорожанию напитка и созданию рынка нелегальной продукции. Об этом РИА Новости рассказал Вадим Дробиз, директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя.

Бокал, вино.
Бокал, вино.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Ранее «Ведомости» сообщили, что правительство РФ предлагает повысить ставки акцизов на вино с 2020 года до 31 рубля за литр с действующих 18 рублей, на игристые вина — до 40 рублей за литр с 36 рублей. А акцизы на винные напитки без добавления спирта предлагается уравнять с акцизами на вино.

По словам эксперта, в этом случае вина могут подорожать на 25−30%.

Поскольку в планах правительства — повышение акцизов и на винные напитки, то «в комплексе это решение приведет к созданию огромного нелегального рынка винодельческой продукции», считает Вадим Дробиз.

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