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Эксперт рассказал, почему в Барнауле закрывают от людей школьные стадионы

Летом 2021 году в Барнауле начали ограничивать вход на территории пришкольных стадионов. Об этом жители города массово писали в соцсетях. Право такое у школ есть, объяснил экс-глава Индустриального района Александр Рождественский.

Александр Рождественский.
Александр Рождественский.
Фото Анны Зайковой.

Стадион барнаульской школы № 135, что на улице Сиреневой, закрыли еще весной 2020 года в разгар пандемии. Местные жители тогда надеялись — пройдет волна коронавируса, все откроют. Напрасно: доступа на территорию жителям нет до сих пор.

А между тем в этом микрорайоне самого густонаселенного района Барнаула гулять и заниматься спортом вообще негде.

Такая же участь постигла еще один новый пришкольный стадион. Летом вход на свою территорию для посторонних ограничили в школе № 137, что на улице Шумакова.

Почему так происходит

По словам Александра Рождественского, много лет руководившего Индустриальным районом Барнаула, директора общеобразовательных школ сами вправе решать, предоставлять доступ на свою территорию или нет.

Они же несут ответственность за все, что здесь происходит. Увы, то, что порой можно увидеть на стадионах, нельзя назвать нормальным.

Александр Рождественский.
Александр Рождественский.
Фото Анны Зайковой.

Александр Рождественский,
экс-глава Индустриального района Барнаула:

— Недавно общался с директором одной из школ района, которая честно сказала, что была вынуждена закрыть стадион. Сначала там все было открыто. Потом люди начали шашлыки на стадионе жарить, пиво пить, мусорить. Так что закрытие стадиона стало вынужденным шагом.

Как решить проблему

При острой нехватке зон для прогулок и занятий спортом в Индустриальном районе стадионы людям нужны. Это неоспоримый факт. Но вопрос безопасности и контроля за ними кто-то должен на себя взять.

Общеобразовательные школы не в состоянии это сделать. Дополнительных средств на уборку, охрану стадиона нет.

Александр Рождественский.
Александр Рождественский.
Фото Анны Зайковой.

Александр Рождественский,
экс-глава Индустриального района Барнаула:

— Такие вопросы должны решаться на уровне городской власти. Раз возникла такая проблема, ее надо рассматривать с точки зрения порядка эксплуатации пришкольных спортивных учреждений. Инициатива должна исходить от жителей и директоров школ. Поднимать такие проблемы нам надо сообща.

Напомним, Индустриальный район — самый молодой и густонаселенный в Барнауле. Он занимает самую обширную территорию — 129,9 тыс. кв. км. Здесь расположились село Власиха, поселки Новосиликатный, Октябрьский, Куета, Лесной, Новомихайловка, Пригородный и 39 микрорайонов с жилым фондом 12 192 дома.

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