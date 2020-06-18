Эксперт рассказал, станет ли бензин еще подниматься в цене

Он отметил, что в России в качестве антикризисной меры временно ввели запрет на импорт бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля, которые могли бы обойтись дешевле, чем отечественное топливо.
Повысились цены на все импортные товары, в том числе на комплектующие для промышленного оборудования, что также приводит к подорожанию нефти, подчеркнул Митрахович.
«Независимые поставщики топлива и нефтяные компании предлагают пересмотреть налоговую политику и увеличить демпфирующие надбавки, которые выплачиваются нефтяникам как стимул к поставке нефтепродуктов на внутренний рынок. После падения цен на нефть демпфер превратился в дополнительный налог», — сказал он.
Как считает эксперт, если убрать демпфер и сократить акцизы, бензин станет дешевле, однако это отрицательно скажется на бюджете страны.
«Все довольны не будут. В данном случае платить будет потребитель», — указал он. При этом Митрахович заметил, что в России средние мировые расценки на топливо.
Эксперт добавил, что по окончании пандемии спрос на бензин вырастет, что приведет к его подорожанию.