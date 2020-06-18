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Экономика

Эксперт рассказал, станет ли бензин еще подниматься в цене

Цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла отметки в 56,7 тысячи рублей за тонну. Эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович прокомментировал ситуацию в интервью «Вечерней Москве», пишет РИА Новости.

Заправка. Бензин.
Заправка. Бензин.
СС0

Он отметил, что в России в качестве антикризисной меры временно ввели запрет на импорт бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля, которые могли бы обойтись дешевле, чем отечественное топливо.

Повысились цены на все импортные товары, в том числе на комплектующие для промышленного оборудования, что также приводит к подорожанию нефти, подчеркнул Митрахович.

«Независимые поставщики топлива и нефтяные компании предлагают пересмотреть налоговую политику и увеличить демпфирующие надбавки, которые выплачиваются нефтяникам как стимул к поставке нефтепродуктов на внутренний рынок. После падения цен на нефть демпфер превратился в дополнительный налог», — сказал он.

Как считает эксперт, если убрать демпфер и сократить акцизы, бензин станет дешевле, однако это отрицательно скажется на бюджете страны.

«Все довольны не будут. В данном случае платить будет потребитель», — указал он. При этом Митрахович заметил, что в России средние мировые расценки на топливо.

Эксперт добавил, что по окончании пандемии спрос на бензин вырастет, что приведет к его подорожанию.

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