Эксперты: 2019 год будет одним из тяжелейших для российской экономики

В ближайшие годы темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) в России составит лишь 1,6−1,9%, прогнозирует Центр развития НИУ Высшая школа экономики (ВШЭ). По мнению экспертов, основные риски за трехлетку придутся на 2019-й.

Рост ВВП в следующем году замедлится с 1,8% в 2018-м до 1,3%. Это связано со снижением цен на нефть, замедлением роста экспорта, адаптацией к санкциям, повышению ставки НДС и переходу к постоянному налоговому правилу, пишет РБК.

Незначительный рост экономисты ожидается в 2020 году — до 1,6%. В 2021-му экономика подрастет на 1,9%. Это ниже, чем говорится в базовом прогнозе Минэкономразвития, сказано в докладе.

Более благоприятный сценарий невозможен в том числе без роста цен на нефть, говорится в исследовании, пишет «Росбалт». Согласно прогнозу ВШЭ, Urals через три года подешевеет с $71 за баррель до 63.

Между тем российское правительство утвердило прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны до 2036 года, подготовленный Минэкономразвития, сообщается на сайте кабмина. Прогноз предполагает максимальный рост ВВП России в 3,2−3,3%.