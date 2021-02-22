Эксперты назвали оптимальную сумму «подушки безопасности»

Пандемия коронавируса заставила пересмотреть размер необходимых накоплений на «черный день». Эксперты рассказали информационному агентству «Прайм», какой должна быть оптимальная финансовая «подушка безопасности».

Один из источников агентства, основатель финтехкомпании «Деньги вперед» Павел Гужиков, считает, что объем накоплений должен составить от шести до девяти месячных расходов семьи.

Однако международный финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер считает, что важно накопить столько денег, сколько необходимо для «выживания» на протяжении 6−12 месяцев.

«Такой запас позволит более уверенно смотреть в будущее, не очень бояться, например, добровольного или вынужденного ухода с работы одного из супругов и других не менее „приятных“ сюрпризов судьбы», — отметил специалист.

В общей сложности размер накоплений должен составить чуть более 360 тыс. рублей, подсчитал аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Гужиков же скорректировал эту цифру до 600−900 тыс. рублей.