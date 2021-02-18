Эксперты назвали самые популярные виды заработков у самозанятых в 2020 году

Продажи онлайн-курсов, тренингов и минусовок оказались самыми быстрорастущими видами заработков у российских самозанятых в 2020 году. Это показали исследования, выеденные на основе сервисов «ЮKassa» и «СберУслуги». Итоги исследований публикует ТАСС.

Больше всего количество самозанятых увеличилось в сегменте продаж аудио- и видеоконтента — в 9 раз. Сюда включены авторские онлайн-курсы и тренинги, продажи «минусов» песен и битов.

Рост в 8 раз продемонстрировали услуги в сфере красоты. В 7 раз — консультационные услуги (например, психологические консультации), в 6 раз — клининг и мелкий ремонт.

Замыкают рейтинг репетиторство — здесь имел место рост в 5 раз, и онлайн-продажи одежды и обуви — в 4 раза.

Фриланс. Налог на профдоход. Pixabay.com

Исследования основаны на сведениях о платежах за 2019 и 2020 годы, которые самозанятые принимают через «ЮKassa», и о количестве пользователей, зарегистрированных на «СберУслугах».

Аналитики также сообщили, что рост количества самозанятых в стране связан с введением нового налогового режима для самозанятых. Но на это повлияло и появление на рынке различных сервисов.

«По данным ФНС, на начало января 2019 года самозанятых было чуть более 2 тыс., к февралю 2021 года их число выросло в 850 раз — до 1,7 млн человек, — сообщил источник ТАСС.