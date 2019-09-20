Эксперты определили, где на Алтае растет самая качественная пшеница

Самая качественная пшеница в Алтайском крае растет в Присалаирской почвенно-климатической зоне. Это восточная часть региона. 81% убранного здесь урожая относится к третьему классу, показатель клейковины достигает 30% - такая пшеница подходит для хлебопечения. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

К таким выводам пришли эксперты лаборатории Алтайского филиала Центра оценки качества зерна. С 9 по 13 сентября туда обратилось более 400 заказчиков для определения качества урожая 2019 года.

Специалисты проанализировали 900 проб зерновых культур, в основном пшеницы, ячменя, овса и ржи. Увеличилось количество проб рапса, льна, чечевицы, проса, горчицы.

Качество пшеницы проверили более чем в 50 районах края. Эксперты оценили 697 тыс тонн зерна, или 38% от валового сбора региона. Ценная по качеству пшеница третьего класса составляет 47% от собранного урожая, а зерно продовольственных кондиций — 83%

Кроме Присалаирской зоны, достойные результаты показала Приалтайская (предгорья). Здесь 93% обследованного урожая — зерно продовольственных кондиций.

Поле. Пшеница СС0

Восточно-Кулундинская, Западно-Кулундинская зоны значительно улучшили прошлогодние показатели по продовольственной пшенице и позволили региону заявить о качественном втором классе (основное использование — улучшение качества низших групп).

Орган по сертификации Алтайского филиала уже зарегистрировал 290 деклараций на пшеницу урожая 2019 года, из них 230 — на пшеницу для пищевых целей, на кормовые цели — 50 деклараций.