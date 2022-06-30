30 июня
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Экономика

Эксперты оценили курс рубля к доллару в 2023 году

Среднегодовой курс российской валюты в 2023 году составит 74 рубля за доллар в случае, если России удастся на 100% заместить выпадающий нефтяной экспорт в страны Евросоюза, пишет РБК со ссылкой на исследование компании «Ренессанс Капитал».

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Paul Lowry, CC BY 2.0,part from original.

В публикации уточняется, что в данном раскладе стоимость нефти марки Brent будет составлять 100 долларов за баррель. Нефть марки Urals будет торговаться по цене 70 долларов за баррель.

Если России удастся возместить только половину экспорта нефти из-за эмбарго ЕС, курс российской валюты составит 84 рубля за доллар. При худшем варианте развития событий средний курс рубля к американской составит 93 рубля за доллар.

29 июня доллар падал ниже 51 рубля. Это минимальный показатель с мая 2015 года.

В Минфине привели интересные цифры. Каждый рубль с точки зрения изменения курса стоит нашему бюджету 130−150 млрд, а может быть, даже и 200 млрд рублей. Т

о есть даже по скромным оценкам, когда доллар ослабевает на 10 рублей, нашему бюджету это обходится более чем в триллион, пишет bfm.ru. С начала апреля казна РФ уже могла лишиться больше 3 трлн рублей. Но этим цифрам можно противопоставить другие.

Общие доходы бюджета в этом году планировались в 25 трлн рублей. Это при среднем курсе доллара в 72 рубля и стоимости нефти в 44 доллара за баррель. А сейчас сырье стоит на рынке почти в три раза дороже.

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