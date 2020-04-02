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Экономика

Эксперты: планета рискует столкнуться с дефицитом продуктов

Человечество испытывает большой риск столкнуться с дефицитом продуктов питания из-за нарушения цепочек в мировой торговле, сообщает интернет-ресурс Capital со ссылкой на ООН и ВТО.

Консервы.
Консервы.
СС0

Эксперты предупреждают — неопределенность, связанная с доступностью питания, может привести к волне ограничений на экспортные поставки и к дефициту на мировом рынке, пишет bfm.ru.

Аналитики ООН уже не в первый раз предупреждают мировое сообщество об опасности, которую влечет за собой продовольственный кризис.

По мнению спецдокладчика организации Жана Зиглера, который накануне обнародовал прогноз на ближайшее будущее нашей планеты, повышение цен на продукты питания и острый их дефицит в ряде стран вызовут длительный период международных конфликтов.

По мнению чиновника ООН, высказанного еще в 2008 году, текущая ситуация неизбежно разрешится войной.

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