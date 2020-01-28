Эксперты подсчитали прибавку к пенсии, которую будут получть россияне после реформы

Гарантированный пенсионный продукт (ГПП) принесет россиянам прибавку к пенсии в среднем 16,5 тыс. рублей — к такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании FinExpertiza, изучив данные о заработках в разных регионах страны.

Аналитики посчитали, что больше всего от действия ГПП выиграют москвичи — их прибавка к пенсии составит 32,7 тыс. рублей. Жители Сахалина могут получить до 30 тыс. рублей, приводят данные исследования «Известия». Меньше всего прибавки стоит ждать жителям Тувы (7,8 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесской республики (9,3 тыс. рублей).

Такие расчеты реалистичны, если россияне ежемесячно в течение 30 лет будут откладывать по ГПП 6% от своего дохода, рассказали в FinExpertiza.

«При накоплении дополнительных 6% и получении по ним капитализации средняя пенсия в России достигнет двух третей от уровня средней зарплаты, которую получал человек», — предположили аналитики.

Однако большинство экспертов, работающих с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), усомнились в такой доходности. Они считают, что прибавка к пенсии будет не более 1−2%, пишет ura.ru. Более того, на добровольные пенсионные накопления могут влиять внешние факторы: экономические кризисы, усиление геополитических рисков и обвал цен на нефть.