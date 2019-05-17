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Экономика

Эксперты посчитали, как увеличатся доходы россиян в 2020 году

В 2020 году реальные доходы населения увеличатся на 2,9%. Об этом говорится в прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, пишут «Известия». Автор исследования полагают, что кошельки населения пополнятся за счет увеличения зарплат в частном секторе.

Деньги. Кредиты.
Деньги. Кредиты.
СС0

Также положительно скажется повышение пенсий на 1 тыс. рублей ежегодно до 2024 года.

В то же время правительство планирует сократить численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в два раза, по данным Минтруда. Для этого предусмотрена индексация зарплат бюджетников, а также социальных выплат и пособий.

Однако некоторые эксперты оптимистичных прогнозов по улучшению уровня жизни населения не делают. Среди причин выделяют низкие темпы роста ВВП. По прогнозу Минэкономразвития в 2019 году он составит 1,3% из-за повышения НДС с 18 до 20%.

Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов в беседе с «Известиями» сказал, что в 2020 году рост доходов населения не превысит 1%. По его словам, из-за всплеска инфляции, вызванного увеличением НДС с 1 января, ожидать роста реальных доходов граждан в 2019 году не стоит.

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