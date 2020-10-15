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15 октября
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Экономика

Эксперты предрекли провал льготной ипотеке

Влияние льготной ипотеки на российский ипотечный рынок снизится в ближайшее время, говорится в сообщении агентства «Долговой Консультант».

Ипотека.
Ипотека.
pixabay.com.

По подсчетам аналитиков, фактически на льготную ипотеку приходится не более трети объемов кредитования на первичном рынке жилья, и предполагаемое продление госпрограммы до конца 2021 года не приведет к значительному увеличению объемов выдачи ипотеки из-за отсутствия в стране платежеспособных заемщиков, пишет Lenta.ru.

«У нас больше половины населения не может позволить себе кредит даже по нулевой ставке. Программа вызвала интерес, так как благодаря ей в процесс были вовлечены колеблющиеся потенциальные заемщики, которые хотели бы улучшить жилищные условия, но ежемесячный платеж был не по карману. Но количество таких людей не бесконечно», — подчеркивают эксперты.

Эксперты предрекают госпрограмме провал, отмечая, что почти все, кто хотели взять кредит по сниженной ставке, уже это сделали.

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