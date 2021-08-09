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Экономика

Эксперты предсказали России новый кризис из-за Китая

Проблема китайского корпоративного долга может подорвать мировую финансовую систему, что неизбежно ударит и по России, пишет Runews24.ru.

Китай.
Китай.
unsplash.com

Суммарный внутренний долг (государства, граждан и бизнеса) КНР, давно зашкаливший за все разумные пределы (более 300% ВВП), может стать триггером новой глобальной рецессии, считают аналитики.

При этом, по данным аналитика рейтингового агентства Moody’s Марка Занди, китайские компании продолжают брать кредиты, несмотря на попытки правительства приостановить рост кредитования.

Долги Китая — это бомба замедленного действия, пузырь, который может лопнуть и «взорвать» мировую финансовую систему, считают эксперты.

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