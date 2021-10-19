Эксперт предупредила о нововведениях для налога на доход по вкладам

С 1 января 2022 года в России будут по-новому рассчитывать налог на доход по вкладам. Об этом агентству « Прайм» рассказала доцент кафедры бухучета и налогообложения РЭУ имени Плеханова Галина Семенова.

Изменения затронут всех налогоплательщиков, включая «нерезидентов РФ».

Налогом будут облагать суммы, превышающие полученные за 2021 год проценты по рублевым и валютным вкладам, а также счетам в российских банках — над показателем, который рассчитан как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки Центробанка (ЦБ).

Так, обложению подлежит совокупный процентный доход за год (за вычетом необлагаемого процентного дохода).

Новая ставка НДФЛ на доход по вкладам составит 13%.

Отмечается, что если на 1 января 2021 года ставка ЦБ составляла 4,25%, то необлагаемый процентный доход — 42,5 тысячи рублей. Если у гражданина несколько вкладов и с каждого он получил доход в процентах в размере, к примеру, 200 тысяч рублей, то НДФЛ составит 20,475 тысячи рублей, подчеркнула Семенова.

Сдавать декларацию 3-НДФЛ физлицам не потребуется. Нужно только оплатить сумму до декабря 2022 года.