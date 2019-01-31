Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 января -15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика
110

Эксперты предупредили о закрытии 50 банков в России

В 2019 году в России закроются не меньше 50 банков — с таким прогнозом выступило рейтинговое агентство «Эксперт РА», объяснив это проблемами с капиталом и нарушением антиотмывочного законодательства.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

Финансовые организации, которые рискуют в текущем году потерять лицензию, следует разделить на три категории, рассказал «Коммерсанту» директор по банковским рейтингам агентства Михаил Доронкин.

В первую входят те, которые проводят слишком много клиентских операций для своего баланса. Такие банки несут повышенные риски, связанные с законами о противодействии отмыванию доходов.

Вторая категория — компании с высокорискованной кредитной политикой. Портфель таких банков нередко наполнен невозвратными кредитами, поэтому они рискуют утратить капитал и нарушить требования ЦБ по части резервов, пишет ura.ru.

К третьей категории относятся банки, которые сами сдадут лицензию из-за отсутствия перспектив развития.

Средним и малым банкам становится тяжелее конкурировать на фоне объединения и укрупнения банковского сектора, поэтому небольшие кредитные организации вынуждены уходить с рынка.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость