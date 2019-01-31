Эксперты предупредили о закрытии 50 банков в России

В 2019 году в России закроются не меньше 50 банков — с таким прогнозом выступило рейтинговое агентство «Эксперт РА», объяснив это проблемами с капиталом и нарушением антиотмывочного законодательства.

Финансовые организации, которые рискуют в текущем году потерять лицензию, следует разделить на три категории, рассказал «Коммерсанту» директор по банковским рейтингам агентства Михаил Доронкин.

В первую входят те, которые проводят слишком много клиентских операций для своего баланса. Такие банки несут повышенные риски, связанные с законами о противодействии отмыванию доходов.

Вторая категория — компании с высокорискованной кредитной политикой. Портфель таких банков нередко наполнен невозвратными кредитами, поэтому они рискуют утратить капитал и нарушить требования ЦБ по части резервов, пишет ura.ru.

К третьей категории относятся банки, которые сами сдадут лицензию из-за отсутствия перспектив развития.

Средним и малым банкам становится тяжелее конкурировать на фоне объединения и укрупнения банковского сектора, поэтому небольшие кредитные организации вынуждены уходить с рынка.