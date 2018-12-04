Эксперты прогнозируют доллару скорый обвал

Американской национальной валюте экономисты предсказывают снижение на 30% и потерю статуса резервной валюты. Так, недавно основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио в интервью Bloomberg TV заявил, что, курс доллара обвалится на 30% в случае, если американская валюта утратит свой статус мировой резервной валюты — и это станет для Америки «худшим кошмаром», пишет Газета.Ru.