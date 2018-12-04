Эксперты прогнозируют доллару скорый обвал

Причиной обвала курса доллара может стать дальнейший рост «тройного дефицита США». Это дефицит бюджета, дефицит торгового баланса и дефицит счета текущих операций.
Тройной дефицит США вскоре отпугнет иностранных покупателей облигаций казначейства, что спровоцирует взрывной рост их доходности и обвальное падение курса доллара.
В таком случае место доллара в качестве основного мирового резервного актива займут другие валюты, заявил эксперт, пишет mail.ru.
На прошлой неделе во время форума «Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия вынуждена идти по пути дедолларизации, так как американская валюта сама «уходит от нас».
«У нас нет цели уходить от доллара, это доллар уходит от нас», — заявил Владимир Путин.