Эксперты прогнозируют в 2021 году один из самых катастрофических кризисов

На грани голодной смерти окажутся 270 млн человек по всей планете — такой неутешительный прогноз дают эксперты на 2021 год, пишет РБК. Следующий год они уже объявили годом гуманитарной катастрофы, которую вызвала пандемия.

О надвигающемся кризисе объявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

По его словам, подобного кризиса мир не испытывал 75 лет. Он отметил, что за последние четыре года из-за вооруженных конфликтов в мире количество голодающих выросло с 80 млн до 135 млн человек, а пандемия удвоила эту цифру.



Директор заявил, что предотвратить гуманитарную катастрофу, скорее всего, не удастся: только в этом году на борьбу с коронавирусом мировые лидеры потратили 19 трлн долларов. Собрать еще одну такую же сумму на борьбу с бедностью уже не получится.

«Идет экономический спад, а потребности увеличились вдвое. В следующем году мы не сможем дать достаточное финансирование всему. Поэтому мы должны сосредоточиться на борьбе с дестабилизацией, голодом и миграцией», — сказал Бизли.



