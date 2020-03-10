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Экономика

Эксперты рассказали, что будет с индексацией пенсий и соцвыплатами после обвала рубля

Социальные выплаты и пенсии в России будут проиндексированы, несмотря на обвал рубля, рассказала зампредседателя комитета по социальной политике Совета Федерации Елена Бибикова.

Памятник рублю в Барнауле.
Памятник рублю в Барнауле.
Денис Барсуков, altapress.ru.

«Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, в этом можно не сомневаться. То, что планируется закрепить в Конституции — индексация социальных выплат и пенсий — будет выполнено», — цитирует слова Бибиковой РИА Новости.

Она также пообещала, что падение рубля не отразится на реальных доходах граждан.

Падение рубля произошло в «черный понедельник» 9 марта из-за обрушения цен на нефть на 31%.

Вслед за этим взлетели курсы доллара и евро, сейчас курс доллара находится на уровне 75 рублей, а евро — в районе 86 рублей.

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