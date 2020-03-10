Эксперты рассказали, что будет с индексацией пенсий и соцвыплатами после обвала рубля

Социальные выплаты и пенсии в России будут проиндексированы, несмотря на обвал рубля, рассказала зампредседателя комитета по социальной политике Совета Федерации Елена Бибикова.

«Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, в этом можно не сомневаться. То, что планируется закрепить в Конституции — индексация социальных выплат и пенсий — будет выполнено», — цитирует слова Бибиковой РИА Новости.

Она также пообещала, что падение рубля не отразится на реальных доходах граждан.

Падение рубля произошло в «черный понедельник» 9 марта из-за обрушения цен на нефть на 31%.

Вслед за этим взлетели курсы доллара и евро, сейчас курс доллара находится на уровне 75 рублей, а евро — в районе 86 рублей.