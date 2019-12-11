Эксперты рассказали, как быстро и безопасно получить деньги без обращения в банк

Когда есть трудности с получением кредита в банке, кредитная история испорчена или просто нет времени на длительное ожидание одобрения кредита, автовладельцы могут воспользоваться альтернативным решением — займы под залог автотранспорта.

Как быстро и безопасно получить деньги без обращения в банк.

Получить такой заём можно в МКК «Ваш инвестор» — компании, более шести лет работающей на рынке микрофинансирования и зарекомендовавшей себя надежным партнером для тысяч жителей России.

Заём выдаётся под залог легкового, грузового автомобиля или спецтехники, при этом можно выбрать тариф, который предусматривает оставление автотранспорта в пользовании владельца.

Как быстро и безопасно получить деньги без обращения в банк. ООО МКК «Ваш инвестор»

Безопасность сделок гарантируется абсолютно прозрачным и понятным договором, который заключается между компанией «Ваш инвестор» и заемщиком. Важно, что компания «Ваш инвестор» включена в реестр микрофинансовых организаций и ведет свою деятельность в строгом соответствии закону и под надзором Центрального Банка Российской Федерации. Благодаря такому серьезному подходу к сотрудничеству более половины клиентов компании становятся постоянными.

Отправить онлайн-заявку можно всего за одну минуту, не выходя из дома. Рассмотрение заявки происходит моментально, а одобрение ежедневно получают более 95% заявок. Кроме того, компания «Ваш инвестор» по желанию клиента предоставляет услугу выезда специалиста — это экономит время для других важных дел.

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