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Экономика

Эксперты рассказали, как майские праздники влияют на экономику России

Российская экономика не испытает большого стресса от замедления деловой активности и снижения темпов промышленного производства из-за длинных майских выходных, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Отдых.
Отдых.
СС0

«В мае текущего года 18 рабочих дней, а в 2018 году было 20. В принципе календарный фактор играет большую роль. В мае и июне показатели тоже могут просесть. Негативные эффекты для экономики будут компенсированы уже в июле из-за большего числа рабочих дней», — сказал макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

В общей сложности в 2019 году столько же рабочих дней, сколько было в прошлом году (247), поэтому в целом по году негативное влияние на экономику будет нулевым, считает он.

Замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов считает, что не обязательно воспринимать майские праздники как потери для экономики. «Во-первых, отдыхать необходимо для продуктивного труда, а, во-вторых, оказание рекреационных услуг — это тоже продукт», — сказал Куликов.

На большинство секторов экономики календарный фактор влияния не оказывает, отмечает Мурашов. «Например, у потребительских расходов его нет. От количества рабочих дней люди не станут меньше есть или больше покупать», — считает он.

Но негативный эффект может возникнуть в мае в отношении промпроизводства, доля которого в ВВП составляет 20%.

Куликов считает, что влияние числа и графика рабочих дней на объемы производства опосредованное, в том числе потому, что за последние десятилетия занятость сама по себе довольно сильно изменилась. «Стало больше сферы услуг, больше частичной занятости, больше занятости, слабо привязанной к рабочему месту», — полагает он.

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