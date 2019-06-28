Эксперты рассказали, как ремонтируют дороги Барнаула и улучшают их безопасность

В Барнауле в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют десятки улиц и несколько построят. Представители городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, начальник отдела организации дорожного движения Валерий Ведяшкин и начальник отдела дорожного хозяйства Дмитрий Симоненко, рассказали, как организованы работы и что планируется сделать для повышения безопасности на дорогах краевой столицы.

Дмитрий Симоненко отметил, что безопасность автомобилистов и пешеходов во многом зависит от состояния дорожного полотна, от ровности покрытия, наличия или отсутствия различных дефектов. Для ремонта выбирали участки, которые находились в плохом состоянии. За три года в проект уже включили практически все центральные улицы. Сейчас самый масштабный ремонт дорожники проводят на проспектах Социалистическом и Ленинском, улице Аванесова. Основные виды работ по ремонту участков — фрезерование существующего покрытия, укладка выравнивающих слоев и устройство одного или двух слоев дорожной одежды, в зависимости от улицы.

Также исходя из объема финансирования в некоторых местах проводим замену бордюрного камня, ремонтируем тротуары, обустраиваем остановки и так далее. Отдельно хочется выделить реконструкцию улицы Попова, на которой уже проводят полномасштабные работы. Кроме того, на Солнечной Поляне строят дорогу с нуля, — рассказал Дмитрий Симоненко.

Как ремонтируют дороги Барнаула и улучшают их безопасность. Фото: Екатерина Гладких.

Он также подчеркнул, что все отремонтированные участки проходят многоступенчатый контроль качества, дороги проверяют в круглосуточном режиме. В частности, специалисты делают вырубки асфальтобетона, отбирают различные материалы на лабораторные испытания, полностью контролируют всю технологию. Кроме того, проверяют исполнительную документацию. По действующим нормам на разные дорожные слои предусмотрена разная гарантия. Например, на основание дорожной одежды — 6 лет, на нижний слой покрытия — 5 лет.

Валерий Ведяшкин рассказал, что на части реконструируемых участков предусмотрен целый комплекс мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения. В частности, речь идет об установке новых знаков «Пешеходный переход» с повышенной светоотражающей способностью. Старые выгоревшие дорожные знаки заменят на новые. Также на некоторых пешеходных переходах будут использовать бело-желтую разметку.

На основании данных об аварийности, интенсивности транспортного и пешеходного потоков в краевой столице установят несколько новых светофоров. В этом году они появятся на перекрестках улиц Матросова — Меланжевая, 40 лет Октября — Эмилии Алексеевой, большинство ДТП на которых связаны со столкновениями транспортных средств, поэтому для улучшения дорожной обстановки и решили установить светофоры.

Как ремонтируют дороги Барнаула и улучшают их безопасность. Фото: Екатерина Гладких.

Кроме того установят недостающие пешеходные ограждения в тех местах, где они предусмотрены нормативными документами. Ограждения устанавливают для того, чтобы люди не переходили дорогу в неположенных местах.

Смысл в том, чтобы направить пешеходов к тому участку, где разрешено идти. Водитель, видя ограждение, понимает, что именно в этом месте может выйти человек, — объясняет Валерий Ведяшкин.

От также отметил, что дисциплинировать автомобилистов помогают комплексы фото и видеофиксации нарушений ПДД. Их установят на двух дорожных участках краевой столицы.

Перекресток Ленина — Гоголя является очагом аварийности, поэтому для профилактики ДТП там установят новый комплекс. Он будет фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию и другие нарушения. Кроме того, на перекрестке Аванесова -Кауфмана установят комплекс, фиксирующий нарушения скоростного режима, — сообщил Валерий Ведяшкин.

По словам начальника отдела организации дорожного движения, все эти меры способствуют улучшению дорожной ситуации и повышению безопасности как автомобилистов, так и пешеходов.