Эксперты рассказали как сильно «оцифровано» сельское хозяйство в Алтайском крае

Около 80% фермерских хозяйств в Алтайском крае используют системы слежения за транспортом. И только 10−12% хозяйств оцифровали все ключевые процессы производственного цикла.

Такие цифры назвали 19 февраля Анатолий Захаров, территориальный управляющий «Билайн» в Алтайском крае и Республике Алтай, и Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи региона.

Захаров также сообщил, что более половины SIM-карт в секторе сельхознавигации обслуживается в сети «Билайн». Также у фермеров востребованы услуги широкополосного доступа в интернет в различных хозяйственных помещениях и видеонаблюдение, сообщил эксперт.

Среди популярных у алтайских фермеров технологий Зрюмов также назвал точное земледелие, запрос данных с космических спутников, запуск дронов.

Министр сообщил, что 25 фермеров Алтайского края проходят обучение в АГАУ по проекту «Старшее поколение» — им рассказывают о применении цифровых технологий в сельском хозяйстве. Проект пилотный, и если программа окажется востребованной, получит хорошие отзывы, то будут набирать новые потоки студентов.